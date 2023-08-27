Marmara Adası açıklarında gezi teknesi alabora oldu; 1 ölü

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında fırtınaya yakalanıp alabora olan teknede yaralanan Seyfi Sercan Kalyoncu (38), hastanede yaşamını yitirdi. Kurtarılan 3 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Marmara Adası açıklarında meydana geldi. Çınarlı Mahallesi limanından kiraladıkları tekneyle gezintiye çıkan 4 arkadaş fırtınaya yakalandı. Bir süre sonra tekne, alabora oldu. Limandaki diğer tekne sahipleri, durumu fark edip, yardım için bölgeye gitti. 4 kişi, sudan çıkarılıp, limana getirildi. Baygın halde bulunan ve yaralandığı belirlenen Seyfi Sercan Kalyoncu, çağırılan ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kalyoncu, doktorların tüm çabasına karşın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)