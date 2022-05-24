Market fiyatları uçtu, halk tarihte görülmemiş bir şekilde fakirleşti

CHP Milletvekili Gürsel Tekin’in gıda fiyatları araştırmasına göre sebze-meyveye

bir yılda yüzde 100 zam geldi.

CHP’li vekil Gürsel Tekin yaygın bir market zincirinden aldığı fiyatlarla 1 yılda market fiyatlarındaki değişimi araştırdı.

Araştırmaya göre sebze ve meyveye 1 yılda ortalama yüzde 100 zam geldi.

Et, tavuk, balık ürünleri ortalama yüzde 102,7 zamlandı. Şarküteri ürünlerinde zam yüzde 99’u buldu.

Tekin, “Meyve ve sebzede zam şampiyonu patates. 1 yılda yüzde 386 fiyat artışı yaşanmış. 2021 yılında asgari ücretli maaşıyla 858 kilo patates alırken şimdi sadece 266 kilo alabiliyor. Soğanın kilosu 2,49’dan 8,99’a çıkmış. 1 yıl önce 1.134 kilo soğan alabilen asgari ücretli şimdi 473 kilo alabiliyor” dedi.

Tekin, şöyle konuştu: “Fiyatlar yerinde durmuyor. Alım gücü her gün düşüyor. Enflasyon milletin parasını pul ediyor. Bugün sofrasına makarna koyabilen yarın bunu da bulamayacak. Halk tarihte görülmemiş şekilde fakirleşti.”

Pervin SÜMER/KORKUSUZ