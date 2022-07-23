Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: “Mohamed’i gidip değer kazanması için Nantes’a kiralık olarak gönderdik”. Bu cümle sadece Galatasaray’ın değil ülke futbolunun içinde bulunduğu durumu gözler önüne seriyor. Galatasaray gibi dev bir markanın parlatamadığını Nantes parlatacak! Ama Süper Lig marka değeri anlamında o kadar kötü durumda ki değil futbolcuyu parlatmak, parlamış olanı bile söndürecek seviyedeyiz. Başka ülkenin ligindeki futbolcuların piyasa değerlerine bakın, transfer oldukları ücretlere bakın, ülke futbolumuzun, ligimizin kalitesini zaten göreceksiniz. Yayın hakları satılmayan, sadece kendi kendimize izlediğimiz bir ligin ortaya çıkardığı ticari getirilerde inşallah bugünleri de aramayız.

Galatasaray adına toplamda 6 milyon dolarlık bir yatırım yapılarak gelecekte büyük gelir elde edileceği düşünülen bir futbolcu projesi daha hüsranla sonuçlandı. Öyle bir hüsran ki en az 15 milyon Euro edeceği konuşulan Mostafa Mohamed 250 bin Euro kiralama bedeli ile Fransa’nın Nantes takımına adeta zorla kiralandı. Kulüplerimiz artık dünya üzerinde başka oyuncu yokmuş gibi 30 yaş ve üstü futbolcular için açık artırmalara gireceğine, ligin marka değerinin artması için neler yapılması gerektiğini konuşmalılar. Ayrıca bu kriz ortamında göreve gelen başkan ve yönetimler geçmişte yapılan yatırımlar için zor şartlar altında olunsa dahi çaba sarf etmeliler. Makul meblağlara oyuncu almak kadar satmak da önem arz ediyor. Göreve yeni başlayan yönetimler ya da görevine devam edenler geçmişte milyon Euro’lar verilerek alınan adamları zarar etme pahasına elden çıkarırsa mali anlamda kulüplerin sırtı biraz zor yerden kalkar.

Galatasaray’da geçmişe enkaz muamelesiyle, Fenerbahçe’de her sezon, “Olmadı baştan” zihniyetiyle yürütülen yönetim anlayışları yeniden gözden geçirilmeli. Ligin marka değeri yerlerde sürünürken bu tarz yönetim şekilleri fazla lüks olmaya başladı!