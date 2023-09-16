Mario Balotelli, Adana Demirspor’a döndü
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Mario Balotelli, Adana Demirspor’a döndü

Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli’nin transferinde mutlu sona ulaştı. Adana ekibi, İtalyan oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Forvete takviye yapmak için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, eski yıldızı Mario Balotelli’yi 1+1 yıllığına kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan videolu paylaşımda, “Süper Mario geri döndü” denildi.

2021-2022 sezonunda mavi-lacivertli forma ile çıktığı 35 resmi maçta 19 gol, 7 asistlik performans sergileyen İtalyan golcü, Süper Lig’e damgasını vurmuştu.

(DHA)

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