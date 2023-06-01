Marek Hamsik: Sezon sonunda kariyerimi sonlandıracağım

Trabzonspor’la sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 35 yaşındaki Slovak futbolcu Marek Hamsik, kariyerine Trabzonspor’da son vereceğini açıkladı. Hamsik, Benim için harika bir yolculuk oldu. Cumartesi günü Alanyaspor maçı Trabzonspor’da benim oynadığım son iç saha maçı olacak dedi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 37nci haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanıyor. Müsabakanın hazırlıklarını sürdüren bordo mavili takımın orta saha oyuncusu Marek Hamsik, basına açık düzenlenen idman öncesinde basın toplantısı yaptı. Gazetecilerden soru almayan yıldız oyuncu futbol kariyerine son verme kararı aldığını açıkladı.

HARİKA BİR YOLCULUKTU

Karar alma sürecinin zor olduğunu anlatan Hamsik, “Bu kararı almak benim adıma kolay olmadı ama ailemle konuştuk. Onlar da babalarının artık eve dönmesi gerektiğini söylediler. Benim için harika bir yolculuk oldu. Cumartesi günü Alanyaspor maçı Trabzonsporda benim oynadığım son iç saha maçı olacak” şeklinde konuştu.

”FUTBOL BENİM KADERİMDİ’

Takımın Slovak yıldızı Hamsik, “Hayallerimi yaşadım. Doğmadan önce bile, doğar doğmaz aklımdan ilk geçen şey krampondu. Futbol benim kaderimdi. Futbol kariyerime 4 yaşında başlamıştım ve hayalim büyük işler yapabilen bir futbolcu olabilmekti. Bu kariyer adımlarını hızla tırmanarak buna erişebildiğimi umuyorum. Bugüne kadar oynadığım bütün futbol kulüplerine ve son takımım Trabzonspora bana formalarını ve bu şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. Yine aileme ve yanımda olan yakın arkadaşlarıma bana inandıkları için teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlara ve hayranlarıma da teşekkür ediyorum, olduğum kişi olarak beni sevdikleri için” diye konuştu.

SON MAÇLARIN TADINI ÇIKARACAĞIM

Açıklamaları sırasında duygulanan oyuncu, “Benim için harika bir yolculuktu. Son günlerin ve son maçların tadını çıkaracağım. Şu an ağlamıyorum belki ama hem çok mutlu, hem de başarabildiğim şeyler adına gururluyum” ifadelerini kullandı. (DHA)