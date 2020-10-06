Mardin’de Jandarma ve MİT’ten ortak operasyon

Mardin’de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT ekiplerince Ömeryan kırsalında gerçekleştirilen Yıldırım-8 Operasyonu’nda, teröristlerin kullandığı sığınakta tuzaklanmaya hazır amonyum nitrat ve mazot karışımı çivi ile güçlendirilmiş 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Sığınak, imha edilerek kullanılmaz hale getirildi.

Mardin’de İl Jandarma Komutanlığı ve MİT ekiplerince Ömeryan kırsalında sürdürülen Yıldırım-8 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu’ndaki birliklerin harekat kabiliyetini kısıtlayıp, engellemek ve kayıp verdirmek amacıyla her yolu deneyen terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınak tespit edildi. Bomba arama köpeği `Duman´la yapılan aramada, tuzaklanmaya hazır 50 ve 20 kiloluk amonyum nitrat ile mazot karışımı EYP ve 5 kilo çivi ile 50 metre kablo ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, sığınak Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi.