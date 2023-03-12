Mardin’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin’in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyeleri ile çıkan silahlı çatışmada, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; dün Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonu’ başlatıldı.

Bu kapsamda; bugün Mardin’in Nusaybin ilçesindeki Ömeryan-Bagok bölgesinde, jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımı ile istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi. Terör örgütü PKK/KCK mensupları ile çıkan silahlı çatışmada, 3 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi. Bölgede arama-tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

‘ŞİMDİ SARI TORBADALAR’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Teslim olmadılar. Şimdi sarı torbadalar. Eren Abluka Sonbahar-Kış-22 Şehit Güvenlik Korucusu Abdullatif Emen Operasyonunda, Mardin Nusaybin Ömeryan Bagok Bölgesinde 3 terörist etkisiz… Kahraman jandarmamıza tebrikler” dedi.

(DHA)