Mantar zehirlenmesine bir kurban daha!

İstanbul Sarıyer’de birlikte mantar yediği eşi ölen, kendisi de hastanede tedavi altına alınan Feriza Yıldız da yaşamını yitirdi.

Sarıyer’de ormanlık alanda topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan çiftten Yusuf Yıldız’ın (60) yaşamını yitirmesinin ardından eşi Feriza Yıldız da İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Feriza Yıldız’ın dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

Sarıyer’deki ormanlık alanda topladıkları iddia edilen mantarı yiyen Yusuf (60) ve Feriza Yıldız çifti, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, Yusuf Yıldız yaşamını yitirmişti.

Yoğun bakımda tedavi gören ve mantar zehirlenmesi nedeniyle karaciğerinde hasar oluşan Feriza Yıldız ise karaciğer nakli olmuştu. (AA)