Mansur Yavaş’tan Melih Gökçek’e: Ruh sağlığından endişe ediyorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ben Ankapark’ı sağlam teslim ettim. Kendisi parkı yok etme niyetiyle göreve geldi” diyen selefi Melih Gökçek’e yanıt verdi.

Üç yıllık hukuk mücadelesi sonucu mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesinin ardından ANKAPARK’ın kapıları vatandaşlara açıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşliğinde, enkaza dönen parkı gezdi ve incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan iki siyasiden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ben Ankapark’ı sağlam teslim ettim. Kendisi parkı yok etme niyetiyle göreve geldi” diyen selefi Melih Gökçek’e yanıt verdi:

“Ben kontrole gitmesini öneriyorum. Ruh sağlığından endişe ediyorum. Attığı tweet’lere, söylediği sözlere bakarsanız, bir de muhatap olmak istiyor. Tedavi olursa muhatap olurum.”

Mansur Yavaş’ın bu sözleri sonrası, Merak Akşener’in gülerek çok iyiydi demesi de dikkati çekti.