Mansur Yavaş’tan AKP’li Ölmez’e: Hırsızlara bağırırım
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Mansur Yavaş’tan AKP’li Ölmez’e: Hırsızlara bağırırım

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi’nin Faaliyet Raporu oturumunda; “Buradan bütün Ankara huzurunda soruyorum. 2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar, hırsızlık etmişler, belediyeyi soymuşlar” dedi. AKP’li Ali İhsan Ölmez’in “Bağırma” demesi üzerine Yavaş, “Hırsızlara bağırırım” yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Belediye Meclisi Faaliyet Raporu oturumunda konuştu. Önceki dönemlerde yapılan ihaleleri eleştiren Yavaş, şunları söyledi:

“Buradan bütün Ankara huzurunda soruyorum. 2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar, hırsızlık etmişler, belediyeyi soymuşlar. Özeti budur.”

AKP’li Ali İhsan Ölmez’in “Bağırma” demesi üzerine Yavaş, “Hırsızlara bağırırım” yanıtını verdi. (ANKA)

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