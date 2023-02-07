Mansur Yavaş: Kahramanmaraş’ta şu ana kadar 20 canımızı kurtardık

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, dün meydana gelen depremlerin ardından Ankara itfaiyesi arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş’taki çalışmalarını paylaşarak “Kahramanmaraş’ta şu ana kadar 20 canımızı kurtardık. Birlikte hayata tutunmak için çalışıyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmayalım. Dayanışma var oldukça hayat kazanacak. Tüm kurumlar ile iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ta dün meydana gelen ve 10 ili derinden etkileyen iki büyük deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk depremin ardından kurtarma çalışmaları için yola çıkan ABB ekipleri de deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da Ankara İtfaiyesi arama kurtarma ekiplerinin Kahramanmaraş’ta şu ana kadar 20 yurttaşı kurtardığını duyurdu. Yavaş, bugün arama kurtarma çalışmalarına dair sosyal medya hesabından iki video paylaştı.

“KAHRAMANMARAŞ’TA ŞU ANA KADAR 20 CANIMIZI KURTARDIK”

Başkan Yavaş’ın “Kahramanmaraş’ta şu ana kadar 20 canımızı kurtardık. Birlikte hayata tutunmak için çalışıyoruz. Asla umutsuzluğa kapılmayalım. Dayanışma var oldukça hayat kazanacak” notu ile paylaştığı videoda ABB ekiplerinin 12 yaşındaki Kevser isimli bir kız çocuğunu enkazın altından kurtardıkları anlar yer aldı.

Yavaş’ın “Tüm kurumlar ile iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz” mesajını yazdığı videoda da Mehmet isimli bir depremzedenin yıkılmış binadan ABB ekipleri ve çevik kuvvet polisleri iş birliği ile kurtarıldığı anlar paylaşıldı.

ABB EKİPLERİ VE ANKARALILAR SABAHA KADAR ÇALIŞTI

Ayrıca ABB’nin deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere dün başlattığı yardım kampanyasına Başkentliler yoğun destek vermeye devam ediyor. ABB ekipleri ve yardımların ayrıştırılması ile tasnifi için yardıma gelen yurttaşlar Ankara Spor Salonu ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yerleşkesinde sabaha kadar çalışmalarını sürdürdü.

Acil ihtiyaç duyulan eldiven, mont, bot, bere, kışlık giysi, katalitik, tüp, yatak, battaniye, powerbank, konserve gıdalar, çocuk bezi, çocuk maması, hijyenik ped, hijyen malzemesi gibi eşyalar BELKO Soğu Hava Deposu’na getirilirken, destek olmak isteyen Başkentlilerin yardım malzemeleri Başkent 153 aracılığı ile evden de alınmaya devam ediyor. Ayrıca, ABB’nin sosyal medya hesaplarından yapılan çağrıda deprem bölgesinde bolca konserve gıda ve suya ihtiyaç olduğu duyuruldu.

KURULAN NOKTALARIN SAYISI 6’DAN 12’YE ÇIKARILDI

Başkentlilerin yardım malzemelerinin mobil araçlarla toplandığı meydan sayısı altıdan 12’ye çıkarıldı. Yardımların toplanacağı duyurulan 23 ANFA Şefliği’nde de çalışmalar devam ediyor. ANFA Şefliklerinin bulunduğu 23 nokta şöyle:

-Yenimahalle Cemre Parkı,

-Pursaklar Recep Tayyip Erdoğan Parkı

-Sincan Harikalar Diyarı,

-Etimesgut Göksu Parkı,

-Çankaya Dikmen Vadisi,

-Altınpark Tepehan ve Bitki Evi,

-Mamak 50. Yıl Parkı Mavi Göl,

-Altındağ Gençlik Parkı Ankara Kent Konseyi Binası,

-Ayaş Kent Meydanı Belediye Binası,

-Güdül Belediye Binası Önü,

-Beypazarı Atatürk Parkı,

-Nallıhan Kent Meydanı,

-Polatlı Merkez,

-Kazan Muhsin Yazıcıoğlu Parkı,

-Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı Peyzaj Bina,

-Çamlıdere Şeyh Semerkandi Türbesi Peyzaj Bina,

-Çubuk Adnan Menderes Parkı,

-Akyurt Osmanlı Mesire Alanı,

-Kalecik (personel gelip alacak),

-Haymana Terminal,

-Şereflikoçhisar Terminal,

-Gölbaşı Mogan Parkı,

-Bala Merkez.

Yardım etmek isteyen vatandaşların işinin kolaylaştırılması amacıyla araçla teslimin yapıldığı 12 nokta ise şöyle:

-Batıkent Atlantis Meydanı

-Yenimahalle Belediyesi Önü

-Eryaman Göksu AVM Önü

-Çayyolu Arcadium AVM Önü

-Ayrancı Pazarı

-Öveçler Vadisi Parkı Meydanı

–Aşağı Eğlence Meydanı

-Şafaktepe Parkı

-Tıp Fakültesi Caddesi (Yunus Market Önü)

-Şahintepe Mahallesi (Hacı Bektaş Veli Parkı)

-Bilkent Center Otoparkı

-Keçiören Meydanı (Şelale Önü)

(ANKA)