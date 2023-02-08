Mansur Yavaş Hatay’da kırılan pist için onarıma başlandığını duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, Kahramanmaraş depreminde pisti kırılan Hatay Havalimanı’nda onarım çalışmalarına başladı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Hatay Havalimanı’nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık” dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde yıkıcı etki yapan 6 Şubat depreminde Hatay Havalimanının pisti de kırıldığı için kullanıma kapatılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri pistin tamir edilerek uçuşların yeniden başlaması için burada çalışmaya başladı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Hatay Havalimanı’nın yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başlanıldığını duyurdu. Yavaş, “Hatay Havalimanı’nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor” açıklamasını yaptı. (ANKA)