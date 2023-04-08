Mansur Yavaş gençlere seslendi: Çıkarın telefonunuzu

Mansur Yavaş, seçim kampanyasına ait iletişim uygulamasını “Gençler şimdi çıkarın telefonunuzu… Ama bu sefer uygulamamızı indirmek için” diyerek duyurdu. Yavaş, “Uygulamayı 15 Mayıs’ta gönül rahatlığıyla silebilirsiniz. Bahar sizi bekliyor olacak. O gün telefona değil, lütfen göğe bakın” dedi.

Mansur Yavaş, 14 Mayıs 2023’te yapılacak seçimlere yönelik hazırlanan mobil uygulamayı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yavaş, uygulamaya ilişkin şunları söyledi:

“Gençler şimdi çıkarın telefonunuzu… Ama bu sefer uygulamamızı indirmek için. Mansur Yavaş 2023 seçim uygulamamızı hemen indirerek bize katılabilirsiniz. Programlardan haberdar olabilirsiniz. Arzu ederseniz de gönüllü olarak çalışmalarımıza katılabilirsiniz ve fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Şunu da belirteyim; uygulamayı 15 Mayıs’ta gönül rahatlığıyla silebilirsiniz. Bahar sizi bekliyor olacak. O gün telefona değil, lütfen göğe bakın.

GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARINA KATILABİLECEKLER

“Mansur Yavaş 2023” mobil uygulaması ile vatandaşlar; gönüllülük çalışmalarına katılabilecek, dilek/öneri/şikâyet bildiriminde bulunabilecek ve bildirimlerin durumunu anlık olarak takip edebilecek. (ANKA)