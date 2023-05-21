Mansur Yavaş: Ata mirasımızı sizler için hazırlıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki yeşil alan çalışmalarını sürdürüyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ata mirasımız Atatürk Orman Çiftliği’ni sizler için hazırlıyoruz. Evcil hayvanlar parkı, spor alanları ve pek çok sosyal donatı ile değerlendirdiğimiz alanda ailelerinizle çok yakında doyasıya vakit geçirebilirsiniz” dedi.

Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Orman Çiftliği içerisinde yeni bir yeşil alan oluşturuyor. ABB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin mesai harcadığı 940 bin metrekarelik alan ‘Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’ adıyla yakında Ankaralıların hizmetine açılacak.

Alan içerisinde; evcil hayvanlar parkı, yürüyüş ve bisiklet yolları, kapalı ve açık toplamda 5 bin 878 araçlık otopark, seyir terasları, şenlik alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, hediyelik eşya dükkânları, konser alanları ve piknik alanları gibi pek çok donatı yer alacak. ABB ekipleri ayrıca, park alanını ikiye bölen Ankara Çayı’nın temizlenmesi için de hummalı bir çalışma yürütüyor.

Başkan Yavaş, ABB ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü alanla ilgili Twitter hesabı üzerinden “Ata Mirasımız Atatürk Orman Çiftliği’ni sizler için hazırlıyoruz. Evcil hayvanlar parkı, spor alanları ve pek çok sosyal donatı ile değerlendirdiğimiz alanda ailelerinizle çok yakında doyasıya vakit geçirebilirsiniz” paylaşımını yaptı.

(ANKA)