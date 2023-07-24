Manisa’da orman yangını
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Manisa’da orman yangını

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Saruhanlı’nın kırsal Hatıplar Mahallesindeki ormanda saat 13.30 sıralarında yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 39 arazöz, 6 uçak, 5 helikopter, 4 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor

(DHA)

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