Manisa’da 17 saatte söndürülen orman yangınıyla ilgili 2 gözaltı

Manisa’nın Gördes ilçesinde anız ateşinden çıktığı belirtilen yangın, 17 saatte tamamen söndürüldü. Rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan yangında, 85 hektar orman ile 100 hektar tarım arazisi zarar gördü. Jandarma, yangına sebebiyet verdikleri ileri sürülen İdris Ç. (60) ve Bilal Ö.’yü (50) gözaltına aldı.

Kırsal Karayağcı Mahallesi’nde, dün saat 14.00 sıralarında anız ateşinden yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, yakındaki ormana sıçradı. Engebeli arazideki yangın büyüyerek, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye ilk olarak 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı ve 15 arazöz gönderildi. Fakat yangın, 3 ayrı noktaya daha sıçradı. Geniş bir alanda dağınık şekilde ilerleyen yangında, hava ve kara ekipleri arttırıldı. Alevlere 2’si Antalya Orman Bölge Müdürlüğü’nden gönderilen toplam 8 uçak, 10 helikopter, 1 nakliye ikmal uçağı, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 26 itfaiye aracı ve 5 yer ekibi ile müdahale edildi.

17 SAATTE TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgedeki yerleşim yerleri ise itfaiye ekiplerince tedbir amacıyla korundu. Karayağcı ve Kayacık mahallelerindeki 12 ev ile 320 küçükbaş ve 80 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, alevleri 21.00 sıralarında kontrol altına aldı. Gece görüşlü helikopter ile soğutma çalışmaları, günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Saat 07.00 sıralarında yaklaşık 17 saatte tamamen söndürülen yangında, valilikten yapılan açıklamaya göre 85 hektar orman ile 100 hektar tarım arazisi zarar gördü. Bu arada olası bir alevlenme ihtimaline karşılık bölgede 2 helikopter, hazırda bekletiliyor.

Öte yandan jandarma ekipleri, anız ateşiyle yangına sebebiyet verdikleri ileri sürülen çiftçiler İdris Ç. ve Bilal Ö.’yü gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)