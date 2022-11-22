Manisa’da 1 kişi evinde ölü bulundu
Haberler Gündem

Manisa’da 1 kişi evinde ölü bulundu

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 2’inci Anafartalar Mahallesi Tümen Caddesi’ndeki bir apartmanda yalnız yaşayan Ünal K’den (39) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye aracılığıyla eve giren ekipler, Ünal K’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölümü şüpheli bulunan Ünal K’nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Beşiktaş’ta önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

Beşiktaş’ta önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

İstanbul’da TIR parkında yangın: 4 TIR kullanılamaz hale geldi

İstanbul’da TIR parkında yangın: 4 TIR kullanılamaz hale geldi

İstanbul’da yağmur etkili oluyor

İstanbul’da yağmur etkili oluyor

Manisa’da 1 kişi evinde ölü bulundu
Gündem