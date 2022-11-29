Manisa Celal Bayar Üniversitesi 25 akademik personel alıyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne akademik personel alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

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