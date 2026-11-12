Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada ilk kez hâkim karşısına çıktı. 77 gündür cezaevinde olduğunu belirten Akış, suçlamaları reddederek kendisinin ve grup üyelerinin suç kastı bulunmadığını savundu. Mahkeme, Akış'ın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakkında açılan davada ilk kez hâkim karşısına çıktı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunma yapan Akış, 77 gündür cezaevinde bulunduğunu belirterek hakkındaki suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Akış hakkında, "müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşmaya Tolga Akış ve avukatı katılırken, müzik dünyasından bazı isimler de destek amacıyla adliyede bulundu.

"ÜYELERİN VE BENİM SUÇ KASTIMIZ YOKTUR"

Savunmasında iddianamede müstehcenlik suçunun hangi somut fiile dayandırıldığının belirsiz olduğunu öne süren Akış, yapımcıların organizasyon sürecinde ortakları bir araya getirdiğini söyledi. Konserin her anını önceden planlamalarının veya sahnede yaşanacak her ayrıntıyı bilmelerinin mümkün olmadığını savundu.

Söz konusu konserin 18 yaşından büyük izleyicilere yönelik düzenlendiğini belirten Akış, etkinlik alanında 18 yaşından küçük kimsenin bulunmadığını ifade etti. Yaş sınırının konserin temasından değil, mekanın kendi kurallarından kaynaklandığını dile getirdi.

Konser görüntülerinin paylaşılmaması yönünde açık uyarıları olduğunu söyleyen Akış, üçüncü kişilerin sosyal medyada yayımladığı görüntülerin kendileri tarafından paylaşılmadığını savundu. Resmi hesaplarında da konserle ilgili herhangi bir görüntü yayımlamadıklarını belirten Akış, başkalarının paylaşımlarının önüne geçilmesi amacıyla suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

KONSERDEKİ HAREKETLERİN SUÇ UNSURU OLMADIĞINI SAVUNDU

Konser sırasında cinsel içerikli herhangi bir koreografi gerçekleştirilmediğini öne süren Akış, grup üyelerinin sahnedeki hareketlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akış, "Konser anında cinsel içerikli herhangi bir koreografi yapılmadı. Kızların bazı hareketleri insanlara ters gelmiş olabilir ancak bunların suç unsuru olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Grup üyelerinin de yargılandığı ve ceza aldığı davaya konu olan konserdeki hareketlerin önceden planlanmadığını savunan Akış, Manifest'in genel olarak birleştirici ve pozitifliği öne çıkaran bir grup olduğunu belirterek, "Üyelerin ve benim suç kastımız yoktur" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDE AKIŞ'IN GÖSTERİLERİN İÇERİĞİNİ BELİRLEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

İddianamede Tolga Akış'ın Manifest grubunun yapımcısı ve şirket sahibi olduğu, grup üyelerinin Big Five Türkiye yarışması aracılığıyla seçildiği belirtildi. Konser ve gösterilerin Akış'ın menajerlik şirketi üzerinden organize edildiği, finansal işlemlerin de kendisi tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

Savcılık, Akış'ın yalnızca menajerlik faaliyetinde bulunmadığını, aynı zamanda gösterilerin içeriğini belirlediğini ve ticari stratejiyi yönettiğini ileri sürdü.

İddianamede ayrıca dans figürleri, sahne kıyafetleri ve gösterilerin toplumun edep ve haya duygularını zedelediği iddia edildi. Çocukların psikolojik ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen görüntülerin herhangi bir yaş koruma filtresi olmadan yayımlandığı öne sürüldü.

Akış'ın gösterilerin planlanması, finansmanı ve yayımlanmasında aktif rol aldığı, müstehcen olduğu değerlendirilen görüntü ve performansların oluşturulmasına ve yayımlanmasına aracılık ettiği iddiasına yer verildi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Duruşmada yapılan savunmaların ardından kararını açıklayan İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, Tolga Akış'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca dosyanın mütalaa hazırlanması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

Davanın bir sonraki duruşması 18 Mart 2027 tarihine ertelendi.