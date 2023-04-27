Manchester City’den şampiyonluk yolunda önemli adım

İngiltere Premier Lig’in 33üncü haftasında Manchester City, Arsenal’i 4-1 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Bu sonucun ardından 2 maçı eksik olan City, puanını 73’e çıkararak Arsenal ile puan farkını 2’ye indirdi.

Premier Ligin 33üncü haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumunda oynanan karşılaşmayı Michael Oliver yönetti. Manchester City mücadeleye; Ederson – Walker, Dias, Akanji, Stones, Rodri, De Bruyne, İlkay Gündoğan, Bernardo, Grealish ve Haaland 11i ile çıktı. Arsenal ise; Ramsdale – White, Holding, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Odegaard, Saka, Martinelli ve Jesus ile sahadaydı. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Manchester Citye galibiyeti getiren golleri 7 ve 54üncü dakikalarda Kevin De Bruyne, 45+1’inci dakikada John Stones ve 90+5’inci dakikada Erling Haaland kaydederken, Arsenalin tek sayısı ise 86ncı dakikada Rob Holding’ten geldi.

GUARDIOLANIN ARSENAL’E LİGDE YENİLGİSİ YOK

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, evinde Arsenal’e karşı 7 Premier Lig maçının hepsini kazandı ve çıktığı bu karşılaşmalarda 20 gol atarken kalesinde de sadece 4 gol gördü. Öte yandan Arsenal, Manchester City ile oynadığı son 12 Premier Lig maçını da kaybederken, teknik direktör Arteta, Arsenal’in başında 7 Premier Lig maçında City’e diş geçiremedi.

KEVIN DE BRUYNE YILDIZLAŞTI

Manchester City’nin Arsenal’i 4-1 ile geçtiği maçta 2 gol ve 1 asistlik performansla yıldızlaşan Kevin De Bruyne, bu maçla birlikte Premier Ligde Arsenal’e karşı oynadığı son 12 maçta 9 gol kaydetti. (DHA)