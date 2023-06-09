Malzeme bu…

Yaşlı Plinius’un bundan yaklaşık 2000 yıl önce, Roma İmparatorluğu’nun Hindistan’da olan (karşılıklı olarak fayda sağlayan) ticaretindeki dengesizliklerden yakınırken kullandığı dil, ABD Kongresi üyelerinin Çin ile olan (karşılıklı olarak fayda sağlayan) ticaretindeki dengesizliklerden yakınırken kullandıkları dilin neredeyse aynısıydı…

Çatışma ve iş birliğinin, aldıkları biçimler ve bunlara neden olan meseleler değişse bile (eski dünyanın hiçbir zaman nükleer silahlar, HIV/AIDS ya da iklim değişikliği gibi kaygıları olmamıştı), 1000 yıllardır değişmeden kalan temel mantık kuralları vardır:

Dünya tuhaf bir süreklilik ve değişim harmanıdır…

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Az önce okuduklarınızı…

2008 yılında, 1700 uluslararası ilişkiler uzmanı arasında yapılan:

“Son yirmi yılın en etkili akademisyeni” anketinde altıncı sırada yer alan:

Joseph S. Ny, Jr.’ın:

“Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak” isimli kitabının üçüncü sayfasından alıntıladım…

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Türkiye’de:

Siyasetçi…

Gazeteci…

İş insanı…

Ve seçmen çoğunluğunun bir türlü anlayamadığı ise:

İşte bu gerçek…

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Halen siyah beyaz Yeşilçam filmlerindeki gibi:

“Mutlak iyi (Ayhan Işık), mutlak kötü (Erol Taş) …”.

Ya da:

“Mutlak iş birliği (Ayhan Işık-Nubar Terziyan), (Ayhan Işık – Erol Taş) mutlak çatışma” arasında sıkışıp kaldık…

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Atatürk, uluslararası ilişkilerde…

Çatışma ve iş birliği konularında nasıl (Esnek) düşünüyorsa…

Bugün de öyle düşünmeyi akıl edemeyen iktidarlar tarafından yönetiliyoruz…

İktidarlara muhalefet eden…

Ve…

“Biz ülkeyi AKP’den daha iyi yönetiriz” iddiasındaki kafa da aynı kafa…

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Sözümün özü canlarım…

İktidardakiler bizi:

“Yönettiklerini…”.

Biz de onların bizi:

“Yönettiklerini” zannediyoruz…

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Bu politikacılar…

Bu gazeteciler…

Bu iş insanları:

Bu seçmenlerin arasında “ürüyor…”.

Yani:

Malzeme bu…

Kim kimi kıskanıyor?

İktidar partisi ve seçmenleri AB üyesi ülke halklarının bizleri kıskandığı yalanını atıp durdular…

Seçmenin yarısından bir fazlası da bu yalana inandı…

Şimdi gelin…

Bizim halkımızın refahını kıskanan kimi AB ülkelerindeki asgari ücrete bir bakalım:

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Lüksemburg: 2.141 Euro

Almanya: 1.920 Euro

Fransa: 1.600 Euro

İspanya: 1.050 Euro

Yunanistan: 780 Euro

TÜRKİYE: 337 Euro…

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Bu rakamlara baktığımızda…

Bu ülke halklarının…

Bizim halkımızı kıskanmasına imkân yok…

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Olsa olsa…

Bu ülkeleri yönetenler…

Bizim ülkemizi yönetenleri:

“Bu kadar düşük ücret vererek bu halkı refah içinde yaşıyormuş gibi gösteren hangi yöntemi kullanıyorlar ki biz bunu bulamıyoruz…” diyerek kıskanıyorlardır…

Ne değişti?

Sizlerle üç haber paylaşacağım…

Buyurunuz efendim:

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Onur Ayı etkinlikleri kapsamında BEKSAV Sinema Kolektifi’nin “Pride” filminin gösterimi öncesinde Kadıköy’deki vakıf binası polis ablukasına alındı.

Vakıf, filmi izlemeye gelen çok sayıda kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın durumuna ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu, dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan” dedi.

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Mersin’de bir lise öğrencisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim afişindeki fotoğrafına bıyık yaptığı, afişe küfürlü ifadeler yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı. 16 yaşındaki çocuk tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Bakanların isimleri değişince…

Kafaların da değişeceğini zannedenlere gelsin…

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Türkü yine o türkü, sazlarda tel değişti,

Yumruk yine o yumruk, bir varsa el değişti!

Neyzen Tevfik

Sağ olasın TÜİK…

Göreceksiniz…

En kısa zamanda fiyatlar artsa bile:

“Enflasyon oranları” çok düşecek…

★

“Nasıl olacak bu?” diye soran olursa…

Çok basit…

TÜİK’in kullandığı mucize yazılım sayesinde…

Böylece…

Memur, işçi ve emekli maaşları:

Ya çok az arttırılacak…

Ya hiç arttırılmayacak…

Ya da düşürülecek…

★

Bu arada iğneden ipliğe her şeye zam gelecek…

Vergi oranları yükseltilecek…

Ve böylece…

Bütçe açıkları kapatılacak…

Bütçe açıkları kapatılınca döviz kurları sabitlenecek…

Ekonomi kurtulacak…

★

Sağ olasın TÜİK…

Günün gerçeği

Ahmet Kalkan

@hmtklkn

Adıyaman’daydım ben. Üzerime kireç döküldü ve “kontrol edildi” yazısıyla moloz yığınlarının altında terk edildim. Cansızdım. Canlıyım diyenler; yanı başımda oy istemişler, birbirlerine hakaretler etmişler, sonra üzerine halay çekmişler.

Ben duymadım hiçbirini.

Peki ya sen?

Şimdi duy. Ben Sude Nur Duran.

120 gün sonra cansız bedenime ulaşıldı, Ey canlı!

#DepremiUnutma

Alkışlıyorum

24-25 Haziran’da yapılacak İYİ Parti kongresinde:

“Genel başkan adayı” olmak isteyen hiç kimsenin önünün kesilmemesi gerektiğini belirten Meral Akşener’in bu talebinde…

Samimi olduğuna inanmak istiyor…

Ve…

Bu demokratik tavrını:

Alkışlıyorum…

Sebebi ne?

İki Adanalı ünlü buluşup sohbet etmişler…

Biri futbol dünyamızın ünlüsü Fatih Terim…

Diğeri sinema dünyamızın ünlüsü Kıvanç Tatlıtuğ…

★

Ne konuştukları beni çok ilgilendirmiyor…

Benim merak ettiğim konu şu:

★

Adana’nın kadınları çok güzel…

Erkekleri çok yakışıklı oluyor…

Ve ilginçtir:

Sesleri de olağanüstü…

Ve çok güzel şiir yazıyorlar…

★

Uzmanlara soruyorum:

Bunun sebebi:

Adana’nın aşırı nemli havası…

Ve…

Yedikleri acı biber olabilir mi?

Çok merak ediyorum

Omuzundaki torbanın içine doldurduğu tavuklarla suçüstü yakalanan adam, doğrudan Hâkimin karşısına çıkarıldı…

Yargıç sordu:

“Tavuk çaldın mı?..”.

“Evet” dedi adam bakışlarını ayakuçlarına dikerek…

“Son olarak söyleyeceğin bir şey var mı?..”.

“Avukat istiyorum…”.

“Kardeşim” diye sesini yükseltti Hâkim, “bu durumda hangi avukat seni nasıl savunacak?..”.

“Ben de onu merak ediyorum efendim…”.

★

Ben de en çok neyi merak ediyorum, biliyor musunuz?..

“Yapmayın, etmeyin, eylemeyin, halkı daha çok fakirleştirecek, ekonomiyi batıracaksınız” uyarılarını dinlemeyip…

Ekonomiyi:

Göz göre göre bu hale düşürenler…

Son 5 senedir uyguladıkları politikaların tam tersi yürürlüğe sokulduğunda:

Kendilerini seçenlere bu durumu:

Nasıl anlatacaklar?..

Gazetecileri:

Neler yazıp…

Neler söyleyecekler…