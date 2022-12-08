Maltepe’de okul çevrelerinde polis denetimi

Maltepe’deki okulların çevresinde şüphelilere, öğrenci servis araçları ile mekanlara yönelik uygulama yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından asayiş ve trafik polislerinin de desteğiyle kent genelindeki okul çevrelerinde denetim gerçekleştirildi.

Uygulamada, şüpheli kişiler, umuma açık yerler, okul servis araçları ile park ve bahçeler kontrol edildi.

Bu kapsamda, Maltepe Fındıklı Mahallesi’ndeki Şehit Gökhan Soylu İlkokulu’na gelen polis ekipleri, öğrenci servis araçlarını denetledi, araçlarda gerekli evrakların olup olmadığını kontrol etti.

Ayrıca, okul etrafından şüpheli görülen araçlar durdurularak içerisindekilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. (AA)