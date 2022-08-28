Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Maltepe Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Maltepe Üniversitesi aşağıda gösterilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

İLAN BİTİŞ TARİHİ (Son Başvuru) : 09.09.2022

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