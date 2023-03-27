Maltepe Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Maltepe Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Maltepe Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 07.04.2023

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