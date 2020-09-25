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Malili kanat oyuncusu Diabate, Trabzon’a geldi

Trabzonspor’un anlaşmaya vardığı Malili 24 yaşındaki kanat oyuncusu Fousseni Diabate kente geldi.

Saat 22:00’de Trabzon Havalimanı’na inmesinin ardından dış hatlar bölümünden çıkış yapan ve Trabzonspor Kulübü yetkilileri tarafından karşılanan Fousseni Diabate, daha sonra kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Bordo-mavililerde, yarın Malili 24 yaşındaki kanat oyuncusunun transferine resmiyet kazandırılması bekleniyor. Leicester City oyuncusu olan ve 2019-20 sezonunda Fransa Lig 1 ekiplerinden Amiens forması giyen Diabate, 24 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

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