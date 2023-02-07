Malatyaspor’un enkaz altında kalan kalecisi Ahmet’in eşinden yardım çağrısı

Yeni Malatyaspor’un enkaz altında yer alan kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın eşi Kübra Türkaslan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yardım çağrısında bulundu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremler sonrasında Yeni Malatyaspor’un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ve eşi Kübra Türkaslan enkaz altında kalmıştı. Kübra Türkaslan, enkaz altından kurtarılırken, 28 yaşındaki file bekçisinden henüz haber alınamadı.

Kübra Türkaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım istedi. Videoda gözyaşlarını tutamayan ve yardım çığlıkları atan Türkaslan, “Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp’e. 30 saattir enkazın altında. Kepçe yok, vinç yok, kimse kaldırmıyor. Kimse enkazın altından çıkartamıyor, ne olursunuz yardım edin. Dümdüz oldu burası” ifadelerini kullandı.

(DHA)