Malatyalı depremzede: İsteğimiz bir konteyner. Yat, kat istemiyoruz

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Topraktepe Mahallesi’nde besicilik yapan depremzede vatandaşlar, topraklarını bırakıp başka bir şehre gidemediklerini belirterek konteyner talep etti. Depremzede Seba Özcan, “Bize konteyner verilsin. Ailem darmadağın oldu, dörde bölündük. Gelini, çocukları İzmir’e yolladık. İstediğimiz bir konteyner. Yat, kat istemiyoruz. Ailemi bir araya toplayayım. Ben, nereye gidebilirim ki? Kira desen 10 bin, nasıl vereceğim ben onu” dedi.

Doğanşehir’in Topraktepe Mahallesi’nde evleri ve ahırları depremde hasar alan vatandaşlar, yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Depremzede Özden Özcan, yetkililerden konteyner talep ederek şunları söyledi:

“ÇİFTÇİYİZ, BAŞKA BİR YERE GİDEMEYİZ”

“Topraktepe’de neredeyse bütün binalar yıkıldı, ayakta kalanlar da sağlıklı değil. Köylüler köyüne, akrabalar İzmir’e, İstanbul’a gitti. Ama geri dönmek zorundalar; mecburlar, burada arazileri var, bahçeleri var. Köyde şimdi 20 çadır kadar insan kalıyor ama soğuk, çok soğuk. Odun kömür geliyor. Kardeşimin hayvanları vardı, 600-700 tane küçükbaş hayvanı vardı. Barınak yeri yıkıldı, 60-70 tane koyun telef oldu, 3-4 tane büyükbaş yok oldu. Diğerleri enkaz altından çıkarılmadı. Yarın öbür gün hastalık yayacak ortalığa.

Bu çadırı iki gün önce aldık. Ufak bir çadır vardı, 30 kişi bir çadırda kaldık. Akrabaları dağıttık İzmir, İstanbul’a. Şimdi 8 kişi kalıyoruz. Kendimiz için bir şey istemiyoruz. Allah kimsenin başına da vermesin ama bir konteyner verilirse ailemiz ile birlikte oluruz. Zaten yapacak bir şeyimiz de yok. İş yok. Çiftçi adamız, buradan bir yere gidemeyiz. Ekonomimiz belli, zor geçiniyorduk, bu da tuzu biberi oldu.”

“İSTEĞİMİZ KONTEYNER. YAT, KAT İSTEMİYORUZ”

Seba Özcan ise “Bize konteyner verilsin. Ailem darmadağın oldu, dörde bölündük. Gelini, çocukları İzmir’e yolladık. İstediğimiz bir konteyner. Yat, kat istemiyoruz. Ailemi bir araya toplayayım. Ben, nereye gidebilirim ki? Kira desen 10 bin, nasıl vereceğim ben onu? Kepçe bile gideli iki gün oldu. İçerdeki hayvanlar telef olmuş, onları bile çıkartamadık. Bir eşek, dağ gibi olmuş, patlayacak. Koyunları kendi çapaları ile çıkarttılar. Ama kazma kürek yok, elleri ile çıkarttılar. Gitsek kira ödeyemeyiz” dedi. (ANKA)