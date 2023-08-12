Malatya’da yüksek katlı binalar patlatılarak böyle yıkıldı

Deprem bölgesi Malatya’nın Bostanbaşı ilçesinde ağır hasarlı 12 katlı bir bina, 280 kilogram patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Malatya kent merkezinde iş makinaları binaların yıkım işlemlerini yaparken Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde yüksek katlı binaların yıkımlarının ise patlayıcıyla yapılmasına karar verilmişti. Bostanbaşı’nda yüksek katlı binaların patlayıcıyla yıkımına başlandı. Mahallede bulunan 12 katlı bina, fünyenin ateşlenmesinin ardından saniyeler içinde yerle bir oldu.

400 BİNA DAHA YIKILACAK

Binanın yıkımında 280 kilogram patlayıcı kullanılırken, bu patlayıcılar için 3 bin 500 delik açıldı. Yıkımla ilgili verilen bilgide, “Makina en fazla 20 metre 20 metreden sonra kontrolsüz yıkım oluyor işte bu riskleri ortadan kaldırmak için öyle bir uygulamaya geçildi. Mühendisler binanın projesine göre detaylı proje hazırlandı. Zemin 1, 3, 7 ve 9. katlara dinamit döşendi. Sağındaki solundaki binalara zarar yok. Sarsıntı olmuyor” denildi.

Malatya’da bin 400 binanın bu şekilde yıkılacağı bildirildi.

(ANKA)