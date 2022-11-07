Malatya’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 169 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirilirken, B.E. ve B.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edilen zanlılardan B.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)
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