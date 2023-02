Malatya’da ‘ticaretin kalbi’ tekrar atmak istiyor

Malatya’nın ve şehirdeki ticaretin tarihi merkezi Şire Pazarı ve çevresi depremde ağır hasar görürken, esnaf, bölgenin tekrar ayağa kalkabilmesi için geçici de olsa ticaretin yapılabileceği alanlar oluşturulmasını talep ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da hasarın yoğunlaştığı yerler arasında şehirde “ ticaretin kalbi ” olarak nitelendirilen Şire Pazarı da yer alıyor.

Malatya’ya yolu düşenlerin mutlaka uğradığı, şehirle özdeşleşen kayısı başta olmak üzere çeşitli gıda ürünlerinin satıldığı Altınkayısı Sokağı’ndaki Şire Pazarı depremlerde kullanılamaz hale geldi, işletmelerdeki ürün ve malzemeler de enkaz altında kaldı.

Şire Pazarı’nın da yer aldığı bölgede ayrıca farklı sektörlerde faaliyet gösteren, küçük boyutlu perakende ticaret yapan çok sayıda işletme bulunuyor. Bu işletmelerin çok büyük bölümü de ağır hasar gördü.

Bölgede faaliyet gösteren esnaf, Şire Pazarı ve çevresindeki ticaretin canlandırılmasının Malatya’daki hayatın normalleşmesi ve kente geri dönüşün sağlanması için önem taşıdığını belirtiyor.

Bölgede gıda ürünleri toptan ticareti yapan Erdal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şire Pazarı’nın Malatya’daki en eski yapılardan olduğunu ve 1960’ta inşa edildiğini söyledi.

Bölgede 30-35 yıldır faaliyet gösterdiklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Babalarımızdan gelen bir esnaflığımız var. Burası şu an harabe durumunda. Burada insanların çok mağduriyeti var. Burası özellikle şehre gelenlerin hediyelik kayısı çeşitleri aldığı, çok yoğun ve işlek olan bir cadde, pazardı. Burası şu an bir enkaz halinde. Tek temennimiz buraların bir an önce yapılması, düzelmesi. En azından geçici de olsa bölgede bize birer dükkanın verilmesi. Bu sayede buranın kalkınmasını, tekrar eski hale gelmesini, insanların mağdur olmamasını sağlayabiliriz. Burada 2-3 bin kişi ekmek yiyordu. Herkes evine ekmek götürüyordu. Ürünleri içeride olan arkadaşlarımız var. Kimse ürünlerini dışarıya çıkaramadı. Emin olun öyle depolar var ki 3-4 milyon liralık malları var içerisinde. Arkadaşlarımız bir umut bekliyor. Bir şekilde burayı terk etmeden gitmeden buranın ekmeğiyle büyüdük. Herkesin bir ailesi var. Herkes bu memleketi terk ederse kim kalacak? En azından şu enkazların kalkmasını ve bize geçici olarak bir yer verilmesini bekliyoruz. Böyle olursa dışarıdan gelen insanların alışveriş yapabileceği yerler oluşturulur. Çünkü insanların elinde kayısıları, çekirdekleri, dutları var. Bunlar dönemsel olarak bozulma aşamasına gelecek, bozulacak ürünler.”

“Araba park edecek yer olmazdı”

Malatya’nın ayağa kalkması için ellerinden geleni yapacakları vurgulayan Yılmaz, “Burayı eski haline inşallah getireceğiz.” dedi.

Şire Pazarı’nın Malatya’ya gelenlerin yüzde 90’ının uğradığı bir yer olduğunu dile getiren Yılmaz, “Hediyelik kayısıdır, sucuktur… Bu tür ürünlerin alışverişini yaptıkları bir yerdi burası. İnanın araba park edecek yer yoktu. Depremden sonra insanlar artık ne yapacağını şaşırdı. Herkes bir beklenti içinde.” dedi. (AA)