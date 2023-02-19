Malatya’da korkutan deprem
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Malatya’da korkutan deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.04’te merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

– Depremde bir bina öne doğru yattı

Malatya merkezli depremin ardından kentteki bazı binalarda ve cami minarelerinde yıkılma tehlikesi yaşandı.

Fuzuli Caddesi’nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden hasar gören ve boşaltılan 4 katlı bir bina, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından öne doğru yattı.

Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. (AA)

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