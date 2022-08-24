Malatya’da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı
Haberler Gündem

Malatya’da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı

Malatya’da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde birçok inşaatta meydana gelen hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

9 şüphelinin inşaat alanlarında gündüz keşif yaptığını, gece ise kamyonetle malzemeleri çaldığını tespit eden ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelileri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

Törende fenalaşan gazi oğlu hayatını kaybetti

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

AKOM’dan İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Ağaç keserken uçuruma yuvarlandığı tahmin edilen kişi öldü

Malatya’da inşaatlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli tutuklandı
Gündem