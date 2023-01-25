Malatya’da feribota yolcu götüren otobüs gölete düştü
Haberler Gündem

Malatya’da feribota yolcu götüren otobüs gölete düştü

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, Karakaya Baraj Göleti’ne otobüsün düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karakaya Baraj Göleti’nde Battalgazi ile Baskil arasında sefer yapan feribota yolcu götüren otobüs Atabey İskelesi bölgesinde gölete düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, su altı arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Kız kardeşini öldüren şüpheli 13 yıl sonra yakalandı 

Kız kardeşini öldüren şüpheli 13 yıl sonra yakalandı 

Engin Altay’dan AKP’ye: Vatandaşın etini, yumurtasını, ekmeğini çalmışsınız

Engin Altay’dan AKP’ye: Vatandaşın etini, yumurtasını, ekmeğini çalmışsınız

Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan’a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Malatya’da feribota yolcu götüren otobüs gölete düştü
Gündem