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Malatya’da dağlık alanda yangın

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, meyve bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışması sürüyor.

Yangın, gece saatlerinde Ballıkaya Mahallesi’nde çıktı. Meyve bahçelerinin de bulunduğu dağlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çok sayıda kayısı ve ceviz bahçesine zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin tehdit ettiği bazı evler tahliye edildi.

(DHA)

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