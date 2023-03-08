Malatya’da 6 katlı bina çöktü

Malatya’da, depremde ağır hasar gören 6 katlı apartman çöktü. Vali Hulusi Şahin, içeride kimsenin olmadığına dair bilgilerinin olduğunu, ancak tedbir amacıyla arama çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Malatya’da, Mustafapaşa Mahallesi’ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 6 katlı apartman bir anda çöktü. Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, içeride kimsenin olmadığına dair bilgilerinin olduğunu belirtti. Şahin, tedbir amacıyla arama çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. (DHA)