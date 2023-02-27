Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bazı binalarda çökmeler yaşandığı öğrenilirken, deprem bölgedeki birçok şehirde hissedildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada 29 binanın yıkıldığı 110 kişinin yaralandığı bildirildi. Depremde bir kişi hayatını kaybetti.

Malatya’da saat 12.04’te 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem, Malatya’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi civar illerde de hissedildi.

5 ADRESTE ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası 5 farklı adreste arama- kurtarma çalışması yürütülüyor. 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 110 kişinin de yaralandığı depremde, ilk belirlemelere göre, 29 bina yıkıldı. En çok yıkımın ise Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde olduğu öğrenildi.

1 KİŞİ KURTARILDI

Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde ağır hasarlı Buhara Apartmanı’nın bir bölümü yıkıldı. Tamamının yıkılma tehlikesi olan binanın enkazında kalan 1 erkek kurtarılırken, 1 erkek için de arama kurtarma çalışması sürüyor.

BAKAN KOCA: YARALILARDAN 6’SI AMELİYATTA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “Malatya’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı. Sağlık kurumlarımızda tedavi altına alınmış durumdalar. Yaralılardan 6’sı ameliyatta, 3’ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” dedi.

29 BİNA YIKILDI

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Malatya’daki 5.6’lık depremde bir kişinin yaşamını yitirdiğini 69 kişinin yaralandığını, 29 binanın yıkıldığını bildirdi.

Tatar; “Şu ana kadar 5 ile 6 büyüklüğündeki 45 artçı sarsıntı var. Bugün meydana gelen depremi yine bu büyük depremlerin meydana geldiği sistem içerisinde oldu. Şu ana kadar 10 bin 282 artçı meydana geldi. Yaklaşıl 6 ayda kaydettiğimiz depremleri 3 haftada kaydettik. 3-4 arası Depremlerin sayısı 1963 4-5 aradı 671 ve 5-6 arası ise toplam 45. 5 ve üzeri artçı sarsıntılar olacaktır. Artçılar sonrası kırsal alanlarda kaya düşmesi tehlikesi olabiliyor.” dedi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Malatya’daki 5.6’lık depremde bir kişinin yaşamını yitirdiğini 69 kişinin yaralandığını bildirdi.

BİR KİŞİ ENKAZ ALTINDAN SAĞ KURTARILDI

Yeşilyurt merkezli 12.04’te yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremde, Zaviye Mahallesi Meziyet Sokak’ta yıkılan binada, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD, UMKE, askerler ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla Ali Şahingil, depremden yaklaşık 1,5 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

BABA-KIZ ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI

Bugün 12.04’te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Şeyh Bayram Mahallesi Destek Sokak’taki binanın enkazında arama kurtarma çalışması yapıldı.

AFAD, UMKE, itfaiye, asker ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Aziz Deliktaş ve kızı Şeyma Deliktaş kurtarıldı. Baba ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖÇÜKLER OLUŞTU

Depremin etkisiyle Malatya’daki hasarlı bazı binalarda da göçük oluştuğu öğrenildi. Öte yandan sarsıntının ardından vatandaşların meydanlara toplandığı görüldü.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD’ın sosyal medya hesabından, merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan depreme ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada, “Deprem sonrasında saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır.” bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi, riskli binaların etrafında bulunulmaması uyarısı da yapıldı.

“1 YILA KADAR VARACAK SURETLE DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİK”

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Özener, “Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi, Malatya civarında olan bir deprem. Böyle depremler olacaktır. Bu depremleri maalesef yaşayacağız” dedi.

Prof. Dr. Haluk Özener, “Daha önceden de ifade etmiş olduğumuz gibi 7.7 ve 7.6’lık iki tane çok büyük deprem oldu. Bu depremlerin artçılarının haftalar, aylar boyunca hatta 1 yıla varacak suretle devam edeceğini söylemiştik. Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi, Malatya civarında olan bir deprem. Böyle depremler olacaktır.

Vatandaşlarımızın teyakkuzda bulunmaları olabildiğince sakin kalarak hasarlı binalarına girmeden durmalılar. Bu depremleri maalesef yaşayacağız. Arkadaşlarımız her depremden sonra peş peşe otomatik çözümlemeden detay alıyor. Detay aldıktan sonra netleştikten sonra tuşa basarak bilgiyi yolluyor” dedi.

(DHA-AA)