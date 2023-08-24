Haberler Gündem

Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.35te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Malatya’nın yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.8 olarak açıkladı.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Sondaj kuyusuna düşen çocuk ekiplerce kurtarıldı

Sondaj kuyusuna düşen çocuk ekiplerce kurtarıldı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Çanakkale’deki orman yangınında 3’üncü gün

Çanakkale’deki orman yangınında 3’üncü gün

Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem
Gündem