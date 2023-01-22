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Malatya’da 5 bin 336 litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya’da 5 bin 336 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi’nde bir şüphelinin sahte alkol üretimi ve satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 1 kaynatma kazanı, 1 damıtma kazanı, 486 litre sahte alkol ve 4 bin 850 litre fermente alkol olmak üzere toplam 5 bin 336 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

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Malatya’da 5 bin 336 litre sahte alkol ele geçirildi
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