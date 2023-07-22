Malatya’da 4.2 büyüklüğünde deprem
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Malatya’da 4.2 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.43te oldu. Yerin 7.05 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

(DHA)

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