Malatya’da 2 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
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Malatya’da 2 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Malatya’nın Darende Kaymakamlığı, ilçedeki iki kişide mutant virüsün tespit edildiğini, iki kişide ise mutasyonlu virüs şüphesinin bulunduğu açıkladı.

Darende Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçede mutasyona uğramış virüs vakalarının görülmeye başlanıldığı, bugün yapılan testlerde iki vakada kesinleşmiş mutant virüsün tespit edildiğini, 2 kişide ise mutant virüsün kuvvetli şüphesi bulunduğu ve test sonuçlarının beklendiğini duyurdu.

Açıklamada ilçeye bağlı Heyiketeği Mahallesi’nde bir apartmana giriş ve çıkışların İlçe Hıfzıssıhha kararı ile kapatıldığı da belirterek, “Kurallara her zamankinden daha fazla riayet etmemiz gerekiyor, çünkü yayılım ve öldürücülüğü daha yüksek olan mutasyona uğramış virüs artık ilçemizde bizlerle beraber” denildi. (DHA)

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