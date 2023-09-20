Malatya’da 17 kişilik servis aracından 34 öğrenci çıktı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’da 17 kişilik servis aracına 35 öğrencinin bindirildiğini açıklayarak, “Yüzlerce öğrencinin göz göre göre eğitim haklarının gasp edilmesine son verilmeli, yeni servis ihaleleri yapılarak Kuluncak’ta taşıma sorunu derhal çözülmelidir” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya’nın Kuluncak ilçesinde 17 kişilik servis aracına 35 öğrencinin bindirildiğini açıklayarak, öğrencilerin can güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirtti. Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“AKP iktidarında toplu taşıma! 17 kişilik minibüsle 34 öğrenci taşıyorlar! Malatya Kuluncak’ta taşıma ihalesine giren Kuluncak Belediyesi 600’ün üzerinde öğrenciyi toplam 7 servisle taşımaya çalışılıyor. Öğrencilerin can güvenliği tehlikede! Çok sayıda öğrenci halen okula başlayabilmiş değil. Yüzlerce öğrencinin göz göre göre eğitim haklarının gasp edilmesine son verilmeli, yeni servis ihaleleri yapılarak Kuluncak’ta taşıma sorunu derhal çözülmelidir!”

(ANKA)