Malatya’da 15 sporcu enkaz altında kaldı
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Malatya’da 15 sporcu enkaz altında kaldı

Malatya’da çöken otelde, 11’i voleybolcu, 4’ü ampute futbolcu olmak üzere 15 sporcu enkaz altında kaldı.

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17’de Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD’dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.

TVF Erkekler Voleybol 2’nci Ligi 6’ncı Grup’ta Play-Off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 11 voleybolcu ile 4 ampute futbolcu, Battalgazi’de konakladıkları Kırçuval Otel’in deprem sebebiyle yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.

Enkaz altında kalanların kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)

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