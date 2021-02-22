Malatya İl Sağlık Müdürlüğü yemek hizmeti alacak
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Malatya İl Sağlık Müdürlüğü yemek hizmeti alacak

Malatya’da bulunan Yazıhan İlçe Devlet Hastanesi yemek hizmeti alımı gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yazıhan İlçe Devlet Hastanesi Yemek Hizmeti Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

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