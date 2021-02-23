Malatya Büyükşehir Belediyesi gemi muayene hizmeti alacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi gezinti ve tenezzüh gemisinin 5 yıllık kara muayenesinin hizmet alımı için ihale gerçekleştirecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Malatya Büyükşehir Belediyesi Battalgazi ve Aslantepe-1 ve Malatya isimli gezinti ve tenezzüh gemisi 5 yıllık kara muayenesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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