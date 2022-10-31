Mal sahibi 10 bin dolar kira istedi, Lebon Pastanesi kapandı

1886 yılından beri İstiklal Caddesi’nde hizmet veren Lebon Pastanesi tarihi sahnesinden silindi… Mal sahibi Karagözyan Vakfı’nın kirayı 10 bin dolara yükseltmesi sonrası kapanma kararı aldıklarını belirten pastanenin ortaklarından Abdurrahman Cengiz, şunları söyledi:

“BAŞKA YERE TAŞIMAM MÜMKÜN DEĞİL”

“Karagözyan Vakfı 15 yıldır bizi tahliye etmek için uğraşıyordu. Açtığımız davaları kaybettik. 10 bin dolar, yani yaklaşık 185 bin TL kira talep ettiler. Şu anda 42 bin 500 lira ödüyoruz. Çaresiz kaldık, kapattık. Lebon’un marka ismi bende ama başka bir yere taşımam mümkün değil. 12 elemanımız işsiz kalacak. Bu pastane Osmanlının ve Cumhuriyet tarihinin ilk pastanesiydi.”

DAVALAR ALEYHİNE SONUÇLANDI

Lebon Pastanesi geçen yıl kasım ayında Karagözyan Vakfı’nın talep ettiği 60 bin TL kira bedeli nedeniyle, kira sözleşmesini yenilenmemiş ve yargı süreci başlatılmıştı. Davalar işletme sahiplerinin aleyhine sonuçlandığı için tarihi pastane kapanma kararı aldı.

Markanın devam etmesi için çok çabaladığını belirten Abdurrahman Cengiz, şöyle konuştu:

“1940’lı yıllarda ilk açıldığı yer satın alınınca, Lebon da yine İstiklal Caddesi’nde farklı bir binaya taşınıyor. 1972’de kapanıyor. Lebon markasını alabilmek için iki yıl uğraştım. Sonunda 1985 yılında patentini aldım. 38 yıla yakın bu markayı yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştım. İstanbullulara ve yabancı misafirlere hizmet verdik.”

Fransız Büyükelçiliği’nde çalışan Eduard Lebon, Galatasaray’daki Vallaury Pastanesi’nde çırak olarak çalışır. Patronun kızıyla evlendikten sonra Sen Petersburg adlı bir kafe-restoran açar. Kısa bir süre sonra bugünkü Markiz Pastanesi’nin olduğu yerde Lebon’u kurar. 1940’ta karşıya taşınır. Yaşlanınca yerini Kosti adlı bir Rum garsona devreder. Lebon’un eski yerinde, Markiz’i açar. Yaşlanınca da burayı satıp bütün servetini Türk Hava Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’na bağışlar.

YÜKSEK KİRA YÜZÜNDEN BİRER BİRER KİLİT VURDULAR

Kelebek Korse, Librairie de Pera, Rejans, Demir Cafe, Babylon, Refik ile Denizler, Arkadaş, Galata, Simurg, İstavrit, Tünel, Metropol, Dünya, İmren, Sel, Sinem, Arkadaş, Literatür gibi kitabevleri yüksek kira bedelleri yüzünden yıllar içerisinde İstiklal Caddesi’ne veda etmek zorunda kaldı.