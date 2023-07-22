Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki yıldız kavgası, TFF’nin kurul oluşturma kararı sonrası gerilimini artırırken aklıma durduk yere sayın Dursun Özbek’in, TFF seçim sürecinde Mehmet Büyükekşi hakkındaki sözleri geldi. Özbek, “Mehmet Büyükekşi için imza verdik. İkinci bir aday da çıkabilir. Sayın Büyükekşi’ye geçen seçimde de, bu seçimde de koşulsuz destek verdik, koşulsuz. Burasını önemsiyorum. Çünkü Büyükekşi, son derece pozitif bir adam. Ticaret erbabı, düzgün bir kişiliği var. Makbul bir kişilik. Çok enerji alıyorum kendisinden” sözleriyle TFF’nin mevcut başkanını yere göğe sığdıramıyordu.

Seçimlerin hemen ardından ortaya çıkan yıldız olayı sonrası yine Özbek, Büyükekşi ve yönetimi hakkında, “Federasyon özel bir kurum, karışanı yok görüşeni yok. Sen nasıl bunu bir anda ters düz ederek, geçmiş federasyonun aldığı kararı yok sayıp böyle bir karar alıyorsun. Bazılarının gönlünü yapmak için federasyon karar alamaz” eleştirisinde bulundu.

Sayın Özbek, “Makbul kişilik” diyerek tam destek verdiğiniz Mehmet Büyükekşi 15 günde mi değişti? Daha doğrusu geçen sezon her hafta ateş püskürdüğünüz Büyükekşi’ye nasıl oldu da övgüler düzecek seviyede bir destek verdiniz? Niyetini belli eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’yi ya da bir başka ismi neden aday göstermediniz, gösteremediniz?

Dursun Başkan, ikinci telefonunda bylock olduğunu kabul eden Mehmet Büyükekşi’de bir değişiklik yok. Biz ondan beklenen tavırları, kararları görüyoruz. Ancak sizin tavırlarınızdaki ani değişiklikleri çok fazla anlamlandıramadık!

Ne diyordu Tevfik Fikret: “Kimseden bir fayda ummam, dilenmem kol kanat, bir eğik baş bir boyunduruktan ağırdır boynuma; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür Galatasaraylıyım!” Yolunuz gerçekten Tevfik Fikret yolu mu sayın başkan?