Mahremiyetin olmadığı yerde cinsellik de olmaz

Cinsellik iki kişi arasında yaşanan en özel ilişkidir. Bu nedenle özel bir önem ve mahremiyeti gerektirir. Bununla birlikte iki kişilik bir mahremiyet alanını yaratmak her zaman mümkün olmayabilir…

Eşimi seks yapmaya nasıl ikna edebilirim?

SORU:

34 yaşında evli bir erkeğim. Kayınvalidem sağlık sorunları nedeniyle bir süredir bizimle kalmaya başladı. Bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyorum. Sorun kayınvalidem bizde kaldığında eşimin seks yapamıyor olması. Eşimi seks yapmaya nasıl ikna ederim? D.S./Bursa

CEVAP:

Cinsellikte iki kişilik bir mahremiyet alanını yaratmak bazı nedenlerle her zaman mümkün olmayabilir. Söz konusu aynı evde yaşayan yetişkin çocuklar, yaşlı ve bakıma muhtaç ebeveynler ol­duğunda bazen çaresiz kalınıyor. Sağlık­lı bir evlilik belirli aralıklarla yaşanana cinsel yakınlıkla doğrudan bağlantılıdır ve çeşitli nedenlerle araya soğukluk girerse çift ilişkisi zarar görür. Bu nedenle ebeveynlere karşı sorumluluk­ları unutulmadan bir mahremiyet alanı mutlaka yaratılmalıdır. Sizin eşinizle ko­nuşarak onu özlediğinizi, birlikte olmak istediğinizi söyleyerek annesinin odasını uzakta bir odaya taşımak, kapı kilidi­ni yenilemek, ses izolasyonu yapmak, sesinizin duyulmasını engelleyecek bir şekilde kendi odanıza bir radyo televiz­yon koymak gibi evde bazı düzenlemeler yapabilir, olmadı birlikte banyo yapma gibi yenilikler düşünebilirsiniz.

İlişki sırasında niye rahat olamıyorum?

SORU:

33 yaşındayım, 5 yıldır evliyim. Eşi­min yanında sebebini bilmediğim bir şekilde sürekli gerginim bu nedenle orgazm olamıyorum. Bunun bir çözü­mü var mı? M.C./Adana

CEVAP:

İyi bir cinsel yaşam için her şeyden önce eşlerin birbirinin yanında rahat olması, birbirine güvenmesi gerekir. Gerginlik adrenalin salgılanmasına ve bedenin kasılmasına neden olur. Bedeni kasılan bir kişi istemsizce savunma refleksi gerçekleştirdiğinden dokunma, hissetme ve haz almaya karşı duyarsızlaşır ve ne kadar istese de bir türlü kendini bıraka­rak boşalma ve orgazm yaşayamaz. Sizin öncelikle gerginliğinizin sebebini doğru tespit ederek rahatlatıcı ve gevşetici bir tanım nefes ve gevşeme teknikleriyle üzerinizdeki sıkıntının azaltılması gerekir. İnternet üzerinden bulacağınız müzik ya da videolarla gevşemeyi deneyebilirsiniz. Bu durumun devam etmesi durumunda bir uzmandan destek alabilirsiniz.

Neden sürekli aynı sorunu yaşıyorum?

SORU:

42 yaşındayım, eşim de 39. Biz 15 yıldır ev­liyiz. Yalnızken erotik filmler seyrediyorum sertleşme ve boşalma oluyor ama eşimley­ken olmuyor. Sebebi nedir? F.G./ Edirne

CEVAP:

Yalnızken ve porno seyrederken sertleşme ve boşalma sorunu yaşamamanız sorunun organik değil, psikolojik olduğunu göste­riyor. Bunun nedenleri arasında eşinizde çekicilik kaybı ya da alışkanlığın getirdiği bıkkınlık olabileceği gibi porno alışkanlı­ğının yarattığı eksen kayması da olabilir. İnsan hazzı nasıl yaşarsa ona koşullanır, onu ister başka türlü uyarılmakta zorluk çeker. Hemen ya porno seyretmeyi bıraka­rak eşinize yönelmeniz ya da seyrettikle­rinizde neyin sizi uyardığını eşinizle pay­laşıp cinsel yaşantınızı gözden geçirerek, yeniden yapılandırmanız uygun olur.