Mahkemeden ‘Martı’nın sitesine erişim engeli

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası’nın başvurusu üzerine, araç paylaşım uygulaması ‘Martı TAG’ ve ‘Martı Motosiklet’ uygulamasına erişim engeli getirildi. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi kararında, “Uygulamalara ulaşılmasına devam edilmesi halinde taksi işletenler açısından ciddi bir zarar doğacağının, davacı tarafından yaklaşık olarak ispatının sağlandığı anlaşıldığından, tedbir talebinin kaboluna karar verilmiştir” denildi.

İstanbul Taksiciler Odası, “Martı TAG” ve “Martı Mosiklet’ araç paylaşım uygulamasıyla yasadışı taşımacılık yapıldığını ileri sürerek ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebiyle dava açtı. Dava dilekçesinde uygulama ile, İstanbul şehir içi ulaşımında tek yetkili kurum olan İBB’den izin belgesi alınmadan, özel araç sürücüleri ile yolcuların belirli bir ücret karşılığı bir araya gelerek taşıma işinin gerçekleştirildiği anlatıldı. Sisteme dahil olmak için aranan şartlar arasında, taksi ruhsatnamesi şartı olmadığı belirtilen dilekçede, uygulamanın korsan faaliyeti destekleği ifade edildi. Dava dilekçesinde haksız rekabetin durdurulması için uygulamaya erişim engeli verilmesi talep edildi.

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, ‘Martı TAG’ ve ‘Martı Motosiklet’ uygulamasına erişimin engellenmesine karar vererek, bir hafta itiraz süresi tanındı. Kararda, “Uygulamalara ulaşılmasına devam edilmesi halinde taksi işletenler açısından ciddi bir zarar doğacağının, davacı tarafından yaklaşık olarak ispatının sağlandığı anlaşıldığından, tedbir talebinin kaboluna karar verilmiştir” denildi. (DHA)