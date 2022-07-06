Mağaralara uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli böyle yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde başka illerden getirilen uyuşturucuyu ormandaki mağaralara gizleyen 3 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından getirilen uyuşturucu maddelerinin Kepez’deki bir ormanda, mağaralara gizlendiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, içinde S.D., C.D. ve B.D.’nin bulunduğu şüpheli otomobilin önünü kesti. Polisin gören 3 şüpheli, araçtan inerek ormana kaçtı. Peşlerine düşen ekipler, kısa sürede şüphelileri yakaladı. Ormandaki mağaralarda hassas burunlu köpeklerle yapılan aramalarda 13 kilo 135 gram eroin, 615 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 19 bin 250 TL ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından 3 şüpheli, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçlamasıyla adliye sevk edildi. (DHA)