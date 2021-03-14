Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Ankara’da 10 kişilik bir grup, define aramak amacıyla kazı yaptıkları mağarada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 22.30’da Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Ova mevkiinde yaşandı. Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlum Şehit Fırat Bulut Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Karakaya Mahallesi Ova mevkiindeki mağaranın önünde bir kişinin gözcülük yaptığını tespit etti. Gözcülük yapan kişinin polisleri görünce mağaraya kaçması üzerine, ekipler durumdan şüphelenerek harekete geçti. Mağaraya giren polis ekipleri, H.D, M.B, E.E, Ş.B, E.S, D.B, Ö.E, S.K, F.A. ve B.Ö’yü define aramak amacıyla kazı yaparken suçüstü yakaladı. Mağarada yaklaşık 20 metre kazı yapıldığı tespit edilirken, kazıda kullanılan hilti, jeneratör ve kazma ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(DHA)